13 år er mer enn en evighet i populærmusikkens verden, de færreste artister har en karriere som varer så lenge. Men dette er altså spennet mellom Anja Garbareks forrige album Briefly Shaking fra 2005 og årets The Road is Just a Surface.

En evighet som glemmes umiddelbart i møtet med den nye musikken fra 48-åringen. I velkjent stil fra denne kanten fascinerer dette albumet i møtet mellom nydelig, melodisk pop og mer eksperimentelle lydbilder. Det er praktfullt gjort.