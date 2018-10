Fem svartkledde skuespillere, dels i viktorianske kostymer, dels i inkvisisjonens skrekkinngytende munkekjoler, befinner seg i et borgerlig hjem. De drikker te av kinesisk porselen. Åpningen er som en stumfilm, kanskje i et kloster eller et klaustrofobisk spansk hus, for eksempel Bernardas Hus (Lorca).

Men det kan være hvor som helst i «Vesten». Det forjettede Vesten. Molde, kanskje.