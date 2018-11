Popcorn på kino. Nystekte boller. Et bål i skogen. Kaffe på termos. Det er lukter som fyller oss med glede, forventning og følelser.

Men forestill deg at alt dette fine blir borte. At luktesansen bare forsvinner. Hva skjer med et menneske da?

Benedicte Hexeberg Hammerstad (27) vet alt om å miste noe de fleste tar for gitt. Etter at hun havnet i en stygg trafikkulykke for noen år siden, forsvant luktesansen.

I podkast-dokumentaren Et liv uten lukt får du et innblikk i hvordan tapet har preget livene hennes. Om praktiske utfordringer med klesvask, kroppslukt og middagsmat. Om hvordan det oppleves ikke å kjenne lukten av kjæresten.

Hør podkasten i Itunes her

Historien er også tilgjengelig i Acast eller i spilleren nedenfor!