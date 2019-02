Aftenposten har ryddet på tegneseriesidene også tidligere. Nytt denne gang er at vi styrker den norske og nordiske profilen, og at vi introduserer nye serier for leserne under vignetten Duellen.

Hver dag fra mandag 4. mars kan du lese norske suksesser som Lunch, Nemi, Bestis og Radio Gaga, og i helgene får du helsider med Lunch, Nemi og nye Duell-striper som kjemper om lesernes gunst.