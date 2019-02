Se for deg en gutt på ti år. Lyshåret. Flink på skolen, litt lang og keitete. Over gjennomsnittet interessert i Steven Gerrard, fotball og Liverpool. En pliktoppfyllende storebror med to ressurssterke foreldre.

Omtrent slik beskriver Andreas Haugen (24) seg selv som barn. Glad. Samvittighetsfull. Vanlig.