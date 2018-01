Hair er et falmet tidsbilde. Ikke fordi musikken er dårlig, for det er den ikke, eller fordi handlingen er skjematisk, for det er den, men fordi hele hippietiden med blomsterbarn, seksuelt frislipp og rusromantikk førte ganske mye elendighet med seg.

Men hva var det som førte opp til den? En av de mest meningsløse og nytteløse krigene i historien, Vietnamkrigen. Krigen ingen ville ha, som ble utkjempet i asiatisk jungel av tvangsinnkalt, oftere afrikansk-amerikansk enn hvit ungdom.