metoo-bølgen satte fart i Elin Macks kunstprosjekt om kvinnekroppen

Billedkunstner Elin Mack vil synliggjøre den naturlige kvinnekroppen, og i hennes kunstprosjekt har 40 kvinner mellom 20 og 97 år kledd seg nakne og latt seg male på med akrylmaling.

Resultatet henger nå i Kunsthus Sagene, som er et nytt visningssted for kunst, støttet av Norsk kulturråd. Alle kvinnene som er med i prosjektet, har opplevd forskjellige former for kroppspress eller diskriminering fordi de er kvinner.

– Jeg har også mine egne historier. Det handler om øvrighetspersoner som har tatt seg til rette mens jeg var i en sårbar posisjon, sier Elin Mack, som har bakgrunn både som grafisk designer, keramiker og billedkunstner.

Sårbarhet og styrke

– Diskriminering og overgrep mot kvinner griper på en grunnleggende måte inn i kvinners forhold til egen kropp og seksualitet. Kvinners følelse av blottstillelse og sårbarhet, men også av verdighet, styrke og stolthet i egen kropp, har så langt manglet en mer rendyrket visuell og fysisk manifestasjon. Det er blant annet dette jeg ønsker å gi et bidrag til med kunstprosjektet «Subjekt», forteller Mack.

Prosjektet begynte tidlig i 2017 som en kommentar til den franske kunstneren Yves Kleins (1928–1962) berømte maleri og performanceverk «Anthropometries».

– Som billedkunstner ønsket jeg å skape et feministisk motsvar til den sexistiske performancen fra 60-tallet, der Klein brukte kvinnelige modeller som ble kledt nakne, dekket med maling over hele kroppen og dratt rundt på lerretet, mens smokingkledde menn satt og så på. Min plan var å bruke min egen kropp til å lage lignende bilder, noe jeg også gjorde, sier Mack.

Sommeren 2017 fikk hun ideen om å ta med andre kvinner i prosjektet, og å gjøre dette til et installasjonsprosjekt. Det begynte med at hun tok med noen venninner og bekjente, men etter hvert var det flere ukjente som ville bli med.

– Ideen om å danne en «hær» av kvinner tok form, og jeg gikk etter hvert over til å bruke forskjellige hudfarger, og til å male/trykke på lakener.

Et symbol på kvinnerollen

Mack synes lakenet tjener som et symbol på den tradisjonelle kvinnerollen, fra fødsel til død.

– Også opphengningen, som klesvask med gammeldagse klesklyper, knytter an til dette og er ment å gi en ekstra dimensjon til verket. Da #metoo-bølgen veltet over verden i høst, fikk prosjektet ny temperatur og forsterket relevans som et kunstnerisk innlegg i debatten, sier Mack.

Feministisk kunstprosjekt

#MeToo-kampanjen har ført til at mange flere ønsket å være en del av det feministiske kunstprosjektet.

– Denne prosessen, med den private performance-akten i atelieret, er blitt til fine og nære møter mellom meg som kunstner og kvinner i alle aldre. Mange beskriver en opplevelse av å uttrykke en kvinnekraft, og av å kunne kle seg naken uten følelsen av å være et objekt, men noe helt motsatt.

– Hvert kvinneportrett i verket «Prosjekt Subjekt» kan sees som en personlig ytring. Dels fra meg som kunstner, dels fra kvinnene som velger å blottstille seg, og som gjennom dette forteller sine personlige historier uten ord. Som ytringer er de et viktig supplement til beretningene fra kvinner som har stått frem med historier om overgrep og trakassering. Slik representerer de også tusener av kvinner med vonde minner som aldri blir delt, forteller Mack.

En stum ytring fra kvinner

«Prosjekt Subjekt» er en stum ytring på vegne av alle kvinner.

– Prosjektet har en politisk og intellektuell dimensjon som feministisk, kunsthistorisk kommentar og referanse til Kleins verk, men kommuniserer først og fremst på et emosjonelt og intuitivt nivå, sier Elin Mack.

Utstillingen står frem til 18. mars i Kunsthus Sagene, like ved Sagene Samfunnshus. Du kan lese mer om prosjektet på macksmanus.com.

