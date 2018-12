Forfatter Bjørn Olav Jahr svarer på kritikken: – Jeg er opptatt av bevisene i saken

I et essay publisert i Aftenposten i dag skriver Simen Sætre om norske sakprosabøker som omhandler kriminalsaker, den såkalte true crime-sjangeren. En av bøkene han nevner, er Drapene i Baneheia, skrevet av forfatter Bjørn Olav Jahr. Boken omhandler drapssaken der to jenter ble voldtatt og drept, og Jahr mener den ene dømte i saken, Viggo Kristiansen, er uskyldig.

Sætre skriver at Jahr «kunne utlevert mindre av [den andre dømte, Jan Helge] Andersens privatliv, brukt færre karakteristikker, kuttet skildringen av hvordan han ser drapene for seg. Det viktigste er likevel at han kunne latt Andersen forsvare seg eller latt en talsmann gjøre det.»