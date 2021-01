Anita Krohn Traaseth: Dette må skje for at vi skal lykkes med hjemmekontor i fremtiden

Koronakrisen vil skape varige endringer i arbeidshverdagen til mange nordmenn. De nye dreiebøkene må lages nå.

At «ekte arbeid» skjer på det fysiske kontoret, var og er fortsatt en utbredt holdning på mange norske arbeidsplasser. Foto: Åge Peterson

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

Nå nettopp

I mars i fjor meldte Opinionen at rundt 59 prosent av den norske arbeidsstyrken hadde hjemmekontor. Men det var ikke hjemmekontor vi hadde, det var krisekontor. En varig konsekvens av koronasituasjonen vil ikke bety at halvparten av oss skal fortsette å jobbe hjemmefra, samtidig som vi skal stå for hjemmeskole og barnepass. Det var unntakstilstander. De kommer tilbake, men blir ikke varige.

Vi var vant til at hjemmekontor før korona stort sett var unntaket. Vi hadde ispedd skepsis og liten tillit til at dette var et sted hvor vi faktisk jobbet på ordentlig.