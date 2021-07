Filmanmeldelse: Ler bare hjertelig et par ganger

Basert på et dataspill, men ikke blant de grelleste negative eksemplene.

Den ferske politimannen (Sam Richardson) havner i trøbbel. Foto: AWE

Erlend Loe

Nå nettopp

Det er sjelden jeg går i taket av forventning når det varsles filmer basert på dataspill. Tendensen antyder hvor incestuøs bransjen (eller bransjene) er i ferd med å bli. Spill som kan bli film (eller omvendt), blir det før eller senere.

Rent kommersielt kan det naturligvis være et slu trekk. Målgruppen er tydelig definert på forhånd og snapper antakelig hurtig opp rykter om at noe de allerede liker er på vei i et annet format. Når det er sagt er Werewolfes Within ikke blant de grelleste negative eksemplene.

