Svar saklig-plakaten for deg som skal kommentere et Si ;D-innlegg.

Aftenposten har invitert disse ti ungdommene til å lage en liste over hva du må tenke på før du deltar i et kommentarfelt. Foto: Privat

Ti ungdommer

18. mai 2021 19:00 Sist oppdatert 20 minutter siden

Barn og unges deltagelse i debatten er avgjørende for at Norge skal være et fullverdig demokrati.

Derfor har vi alle et ansvar for å vise at det er nyttig og verdifullt at vi deltar, ikke skummelt og farlig.

Les disse retningslinjene før du engasjerer deg i kommentarfeltene under debattinnleggene våre.

Budene er utarbeidet av ti unge samfunnsdebattanter på initiativ fra Aftenposten Si ;D. Se navnene nederst i artikkelen.

Kommentarfeltets ti bud

Ikke bruk alderen min mot meg. Om du skal komme med motargumenter, gjør det på grunn av det jeg sier, ikke på grunn av min «manglende livserfaring».

Les hele teksten før du skriver. Dersom du bare leser overskriften, er du ikke like godt i stand til å debattere konstruktivt.

Jeg hører gjerne hva du mener om saken, men bryr meg lite om hva du mener om meg som privatperson. De saklige poengene dine mister sin slagkraft dersom du blander dem med negative og irrelevante personkarakteristikker.

Velg ordene dine med omhu. Husk at det er mennesker bak innleggene. Kommenter som om du står foran meg og snakker.

Husk at Norges lover også gjelder på nett. Unngå trusler og hatefulle ytringer.

Unngå generalisering. Vi unge er like forskjellige som befolkningen ellers.

Ikke legg meninger i munnen på andre. Dersom jeg er medlem av et parti eller en organisasjon, følger jeg programmet vi har vedtatt. Men andre medlemmers enkelt-utspill er ikke mine utspill.

Hold hodet kaldt. Hvis det går en kule varmt etter at du har lest teksten min, gå vekk fra tastaturet en stund før du kommenterer.

Det er ingen skam å snu! Dersom du kommenterer noe du angrer på, er det helt innenfor å slette, beklage eller omformulere.

Husk at ytringsfrihet gjelder alle, også oss unge. Selv om du er uenig, trenger du ikke bruke hersketeknikker eller trekke inn utseende, kjønn eller funksjonsevne. Hold deg til saken! Alltid.

Husk: Mange unge mennesker som deltar i samfunnsdebatten, gjør det for aller første gang. Blir de møtt med hets og usakligheter, kan den første gangen bli den siste.

De ti budene er laget av: