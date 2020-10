TV-anmeldelse: Ny krim med Kidman og Grant er så lekker at den kalles garderobeporno

Nicole Kidman og Hugh Grant skinner i en lekker psykologisk thriller fra Manhattan. Men selve krimgåten hører hjemme på melkekartonger.

Ingrid Åbergsjord Film- og TV-anmelder

Serieskaper David E. Kelley hadde stor suksess med den intense og velpolerte såpethrilleren Big Little Lies (2017-2019).

Nå har veteranen bak Ally McBeal og Chicago Hope skapt en ny miniserie på HBO. Her gjentar han suksessformelen. The Undoing er basert på en bestselgende roman, og handlingen foregår i et glamorøst overklassemiljø. Hollywood-stjerner har hovedrollene, mens den danske Oscar-vinneren Susanne Bier står for regi.