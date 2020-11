Ber om snarlig gjenåpning av Nasjonalgalleriet i påvente av nytt museum

Arkitekt Fredrik Torp og kunsthistoriker Knut Ljøgodt vil sikre publikum et tilbud mens åpningen av Nasjonalmuseet lar vente på seg. Nå ber de kulturminister Abid Raja komme på banen.

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo er utsatt flere ganger. Planen nå er å åpne i 2022. Dan P. Neegaard

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo er ytterligere forsinket og åpner ikke før i 2022. Det får sentrale aktører i norsk kunstliv til å reagere.

I påvente av det nye bygget på Vestbanen, valgte Nasjonalmuseet å stenge Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i januar 2019. Det var her publikum for inntil to år siden kunne oppleve Skrik og en rekke andre norske kunstskatter. Nasjonalmuseet stengte også Kunstindustrimuseet i 2016 og Museet for samtidskunst i 2017. Alle disse museene skal samles på Vestbanen i 2022.