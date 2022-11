Nordisk pris til Nora Dåsnes for roman om terror på Utøya

Forfatteren Nora Dåsnes (26) har fått Nordisk råds pris for beste barne- og ungdomsbok.

Nora Dåsnes er hedret av Nordisk råd med prisen for beste barne- og ungdomsbok. I romanen «Ubesvart anrop» er terrorangrepet på Utøya og i Regjeringskvartalet temaet.

35 minutter siden

Nora Dåsnes både skriver og tegner. I «Ubesvart anrop» har historien en brutal ramme og et blodig bakteppe. Handlingen foregår i tiden etter 22. juli 2011. 77 mennesker mistet livet i terrorangrepet mot Utøya og Regjeringskvartalet.

Juryen mener prisvinneren har skapt en bok som engasjerer og berører. Hun får leseren til å reflektere rundt både kollektive, politiske samfunnsspørsmål så vel som individuelle og eksistensielle spørsmål, mener de.

Juryen synes bokens grafiske formspråk er sobert, konsekvent og med en tydelig personlig signatur.

26-åringen fra Oslo er utdannet illustratør og animatør fra London. Hun er datter av Aftenpostens politiske redaktør, Kjetil Bragli Alstadheim, og kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet.

Ifølge juryen går noen spørsmål som en rød tråd gjennom hele den grafiske romanen: De handler om hvem terroristen er, hvem leseren er, og hvem vi er som samfunn. Hvordan ta hverdagen og livet tilbake etter at katastrofen har skjedd?

«De to siste setningene i boken er enkle, men kraftfulle svar til den grusomme terrorhandlingen: «Vi har bare hverandre. Og vi har bare nå.»»

Ingen pris til Ullmann

Mange hadde tippet at forfatteren Linn Ullmann ville få Nordisk råds litteraturpris, men den gikk til danske Solvej Balle for romanen «Om udregning af rumfang I, II, III»

Nordisk råds filmpris går til den islandske filmen «Dýrið» (‘Lamb’) av regissøren og manusforfatteren Valdimar Jóhannsson, manusforfatteren Sjón og produsentene Hrönn Kristinsdóttir og Sara Nassim.

Miljøprisen går til Mariehamn by på Åland for Nabbens våtmark. De mottar

prisen for sin rensing av vannmiljøet, mens musikkprisen går til den

svenske komponisten Karin Rehnqvist for verket «Silent Earth».

Alle prisene ble delt ut under Nordisk råds sesjon i Helsingfors.