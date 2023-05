Eurovision Liverpool 2023 - direkte

Endelig skjer det noe! Starten der vokalisten sprenger seg ut av en trekasse er smått genial. Og resten er camp på turbo og testosteron, uten sikkerhetsnett. Men det er nesten to ulike låter her: De første to minuttene er tøff techno med rapvokal. Siste minuttet er et ultrabanalt allsangrefreng. Som å gå fra fetisjklubb til barnehage. Herlig show med en frekk og morsom frontmann, men jeg vil ikke kalle det sang og musikk. Kan likevel få høy plassering på overlegen guts og galskap.