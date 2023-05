Eurovision Liverpool 2023 - direkte fra 21.00

Kulturjournalist Jakob Semb Aasmundsen og Aftenposten-spaltist Kjetil Rolness følger årets Eurovision-sending direkte. Foto: Paal Audestad

I år er du invitert til en annerledes Eurovision-fest hos Aftenposten.

Nytt for i år er at vi ruster opp med en helt spesiell gjest som skal kommentere musikkgildet fra Oslo. Sammen med undertegnede skal Aftenposten-spaltist og Eurovision-entusiast Kjetil Rolness ta deg gjennom kvelden av menn i kjoler, kvinner med lange klør og masse, masse pyro.

Aftenpostens anmelder, Robert Gjestad, er på plass i salen i Liverpool for å dekke den fargerike begivenheten.

Fra deltaker til kommentator

Rolness har et langt og ambivalent kjærlighetsforhold til musikkfesten bak seg.

I 1997 deltok hans alter ego Jens Pikenes sammen med Penthouse Playboys i Melodi Grand Prix. Midt i «Om du elsket meg» og før et ekstra lidenskapelig hoftevrikk gikk strømmen, som eneste gangen i programmets historie. Til tross for det sikret bandet seg en fjerdeplass.

Siden den gang har Rolness’ følelser for melodifestivalen gått opp og ned. I 2021 skrev han i Aftenposten at han lenge så på programmet som et “fesjå for søte, rare og eksotiske dyr, samt monstre”.

Så gjenvant Eurovision hjertet hans. Som han skriver: “Jeg tror ikke vi helt skjønner betydningen av denne internasjonale kulturinstitusjonen.” Det er et program som ifølge Rolness forener Europa med budskapet: “La oss ikke krige. La oss heller more oss til døde.”

Nordisk kamp

Hvem som forener oss mest i år, gjenstår å se.

Er det den ildenergiske finske absurditeten «Cha Cha Cha», de kvessede comeback-klørne til Loreen, eller drar Tiktok-dronningen vår Alessandra det i land med vikingpopen sin?

Det er i hvert fall spådd tøff kamp mellom de nordiske landene.

Finalesendingen begynner 21.00, men fra 20.30 kan du bli med i Aftenpostens Eurovision-selskap på aftenposten.no. Gledelig Eurovision!