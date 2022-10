Dagens quiz: Onsdag 19. oktober 2022

9 minutter siden

1. Hva het satireprogrammet som gikk på NRK P2 hver lørdag fra 1989 til 2013?

2. I hvilken idrett har Olav Lundanes 25 NM-gull?

3. Hvilken sørafrikansk forfatter vant Nobelprisen i litteratur i 1991?

4. Hva kalles frykt og hat mot menn og det mannlige?

5. Hvor stor andel av Stortingets representanter må stemme ja for at en grunnlovsendring skal vedtas?

6. Hva heter Norges eldste nålevende avis?

7. Hvilken del av treet Cinnamomum verum brukes for å lage kanel?

8. Hvilket japansk ord brukes om kunsten å brette papir?

9. Hvilket ord betegner både et fransk vindistrikt, en geologisk epoke og en storfekroppsdel?

10. Hvilken artist står bak låter som «Goliat», «Bara få va mig själv» og «Some Die Young»?



Svar:

1. «Hallo i uken».

2. Orientering.

3. Nadine Gordimer.

4. Androfobi.

5. To tredeler.

6. Adresseavisen.

7. Barken.

8. Origami.

9. Jura.

10. Laleh.