Grønland-kjenner i «Mitt Oslo»: – Foreldrene på vestkanten må våkne

– Kom til Grønland. Her venter verden, uten at du må ta fly! Særlig nye besøkende kan glede seg. Det er på vestkanten, først og fremst, at man må bekymre seg, sier ungdomsarbeider Mohamed Fariss.

Ved Vaterlands bro ligger båtene som i skoleferien er gratis å bruke. – Hele området er kraftig undervurdert, fastslår Grønland-veteranen, som både bor og jobber her.

05.07.2023 06:30

Duvende båter i sommer-sval bris. En smilende drakt-dame spiser is. Uten tegn til hasj-dis: Hva skjer i Norges mest omdiskuterte område? Grønland-kjenneren, som jobber rett ved dopselgerne, svarer blidt:

– Robåtene er et tilbud nå i ferien. Du kan bruke dem gratis. Samtidig sørger Akerselva Trebåtforening for ferge mellom Vaterland og Sukkerbiten, ved Operaen, i hele juli. I det hele tatt: Strøket har masse fint å by på! Her er mye, mye mer enn bare utfordringer.