På vei mot Oslo: Svensk sliteseier for Bruce Springsteen

GÖTEBORG (Aftenposten): Bruce Springsteen gir til slutt publikum festen de vil ha. Men han krever ganske mye først.

Bruce med trommis Max Weinberg, gitaristene Steve Van Zandt (t.h.) og Nils Lofgren, samt saksofonist Jake Clemons på scenen i Sverige. Vis mer

Det tar bare noen minutter av den litt over tre timer lange konserten før det griper tak i kanalene første gang. Mot slutten av «Ghosts» som låt nummer tre, stopper musikken liksom litt før hovedpersonen teller opp på nytt.

«One, two ...», roper Bruce Springsteen, og så kommer musikerne fra bandet inn, en etter én. Først rytmeseksjonen, så gitaristene, koristene, blåserne og saksofonisten, så Bruce selv. I løpet av et kort minutt smelter gjengen sammen i en så mektig avslutning at det er umulig ikke å bli rørt.