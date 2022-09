«Kristin Lavransdotter»: En bragd i utradisjonell drakt

Et ni timer langt teatermaraton og en bragd, et nytt storverk bygd på et storverk.

Preben Hodneland og Sara Khorami i Sigrid Undsets fortelling om den konfliktfylte kjærligheten mellom Erlend og Kristin på 1300-tallet.

Hilde Østby Anmelder og forfatter

11. sep. 2022 15:12 Sist oppdatert nå nettopp

Én av de kjæreste skikkelsene i norsk litteratur oppstår på scenen i utradisjonell drakt: Kristin, iført Adidas, kjemper for kjærligheten og gudstroen i et fullstendig nedstrippet scenerom, omgitt av kameraer, plastikk, søppel og tomme ølbokser.

Men følelsene klinger med desto større kraft i regissør Kjersti Horns briljante regi.