1 2 3 4 5 6 War for the planet of the apes

Etter kritiker- og publikumssuksessen Planet of the Apes fra 1968 skulle det gå lang tid før dette fascinerende universet skulle få en filmversjon som tålte sammenligning. Men med den siste trilogien, som startet med Rise of the planet of the Apes (2011) og Dawn of the planet of the Apes (2014) og nå kulminerer med War for the planet of the apes, har vi fått en av vår tids mest vellykkede filmtrilogier.

Noen husker kanskje Charlton Heston som i den aller første filmen forbanner menneskenes arroganse som har ført apene forbi dem på evolusjonsstigen. I trilogien fortsetter dårskapen med at vi eksperimenterer frem en altfor intelligent aperase og samtidig utløser en pandemi som holder på å utrydde menneskeheten. Resultatet blir en krigstilstand der apen Cæsar blir en motvillig lederskikkelse vi betrakter ødeleggelsene sammen med.

I denne siste filmen har han søkt tilflukt sammen med flokken sin i noen utilgjengelige områder av California. Han er desillusjonert over krigserfaringene, men må snart føre flokken videre da lederen for en milits, spilt av Woody Harrelson, kommer på sporet av dem.

Befriende sjimpanse

Twentieth Century Fox Norway

Ja, dette er en film der en sensitiv og klok ape havner i konflikt med sine primale instinkter, og dermed står i fare for å falle nedover evolusjonsstigen, mens menneskene ved militslederen gir etter for det ytterste mørke.

Det er de digitale effektmakerne som gjør at vi aksepterer dette usannsynlige utgangspunktet. Sammen med Andy Serkis, som har spilt Cæsar mot en grønnskjerm i alle tre filmene, får de oss til å tro uforbeholdent på apens dilemmaer og smerte. Men det hadde ikke blitt det samme uten hans faste følgesvenner, anført av orangutangen Maurice (Karin Konoval) som er blitt Cæsars rådgiver og moralske samvittighet. Men også nykommeren, sjimpansen Bad Ape (Steve Zahn), tilfører det mørke universet en befriende humor og – av mangel på et bedre ord – menneskelighet.

Best med aper

Twentieth Century Fox Norway

Rupert Wyatt, som også hadde regi på den første filmen i trilogien, oppnår noe enestående når vi opplever apene som humane vesener, de vi vil vedkjenne oss. Filmens svakhet er menneskets fall ned evolusjonsstigen og måten militslederen drukner i et slags ”mørkets hjerte”.

Det er flere referanser til Apokalypse Nå og oberst Kurtz i filmen, men det blir noe påklistret. Det gis aldri noen tilfredsstillende forklaring på hvorfor en hærskare soldater følger Harrelsons utbryter-oberst blindt til verdens ende, bortsett fra at de på den måten imiterer apenes underkastelse overfor sjefsprimaten. Og all endetids-filosoferingen fra Harrelson er ikke noe mer opplysende enn Marlon Brandos tåketale i Apokalypse Nå.

Det er lagt flere nyanser og mer kjærlighet inn i de digitale palettene som gjengir apenes følelsesregister, og det er filmens fremste styrke. Det skal mye til for å overgå dette kandidaturet til neste års Oscar for beste effektarbeid.