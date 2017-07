Det er fortsatt historier fra andre verdenskrig som kan bli film. Her er noen av dem.

Store slag og de tragiske enkeltskjebner fra andre verdenskrig er blitt festet til filmlerretet. Sist i rekken er Christopher Nolans storfilm «Dunkirk», som har premiere på norske kinoer 19. juli.

Filmen er allerede hyllet av kritikerne, og Aftenpostens anmeldelse kan du lese dagen etter premièren.

Den forteller om ett av de store slagene i andre verdenskrig, men går vi snart tom for gode historier krigen? Nei, mener historikerne.

Vil se det tragiske fra østfronten

Da Anette Homlong Storeide, historiker ved NTNU, først så traileren til Christopher Nolans film, himlet hun med øynene.

– Hvorfor må alt handle om de store slagene? Det er mange historier som har verdi, og det trenger ikke å være like stort og dramatisk som slagene ved Dunkirk og Stalingrad.

Hun mener at det ikke trenger å være et enormt slag eller en stor helt i sentrum. Historier om det som skjedde på østfronten var minst like dramatisk, ifølge historikeren.

– Ser man på tilintetgjørelsen på østfronten kan man for eksempel lage en film om Lembergs historie. Den ble først okkupert av tyskerne, så gitt til Sovjetunionen før tyskerne tok den tilbake da krigen begynte. Det er mye mer dramatisk enn Stalingrad, men det var ikke ett stort slag.

Lemberg ligger i Ukraina, er også kjent som Lviv. Storeide forteller at det er flere landsbyer som ble mer eller mindre utslettet. Likevel fortelles historien om Stalingrad, fordi det var et vendepunkt i krigen.

– Det er sjelden ett enkelt vendepunkt, vanligvis er det mange små vendepunkt som utgjør det store, sier Storeide.

Stoppet før Dunkirk av ukjente grunner

Likevel blir det vanskelig å komme unna Dunkirk, ifølge Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo.

Tyske tropper var i et soleklart overtall da de invaderte Frankrike, og 400.000 soldater, både franske og britiske, så ut til å være omringet og satt ut av spill.

Fakta: Et utvalg storfilmer om andre verdenskrig: «Saving Private Ryan» (1998). Regissert av Steven Spielberg med Tom Hanks i hovedrollen. Filmen vant fem Oscar og tjente inn 481 millioner dollar.

«Enemy at the Gates» (2001). Regissert av Jean-Jacques Annaud med Jude Law og Ed Harris i hovedrollene. Filmen vant ingen Oscar, men tjente inn 96 millioner dollar.

«Schindler’s List» (1993). Regissert av Steven Spielberg med Liam Neeson og Ralph Fiennes i hovedrollene. Filmen vant syv Oscar og tjente inn 321 millioner dollar.

«Pearl Harbor» (2001). Regissert av Michael Bay med Ben Affleck og Josh Hartnett i hovedrollene. Filmen vant én Oscar og tjente inn 449 millioner dollar.

«The Pianist» (2002): Regissert av Roman Polanski med Adrien Brody i hovedrollen. Filmen vant tre Oscar og tjente inn 120 millioner dollar.

«Der Untergang» (2004): Regissert av Oliver Hirchbiegel med Bruno Ganz i hovedrollen. Filmen vant ikke Oscar, men tjente inn 92 millioner dollar.

Kilde: Box Office Mojo og IMDB.

– Det ville vært en katastrofe for Storbritannia. Uten Frankrike ville de stått uten tilstrekkelige landstyrker til å forsvare seg mot en tysk invasjon.

Så skjer det noe rart 22. mai 1940. Adolf Hitler gir ordre om at styrkene skal stoppe. Da kunne soldatene komme seg til Dunkirk og bli evakuert til Storbritannia.

– Hvorfor Hitler valgte å stoppe, er interessant. Det er flere teorier, men ingen historisk fasit. Den vanligste teorien er at han var redd for at det tyske angrepet hadde gått for fort fremover, og at forsyningslinjene var blir for lange og tynne

Historier fra et nytt perspektiv

Sørensen legger til at det viktigste med slaget ved Dunkirk kanskje var den psykologiske effekten det hadde for Winston Churchill og de andre som ville kjempe i krigen, som også måtte jobbe mot de politiske kreftene som ville ha fred.

I Christopher Nolans film om Dunkirk er det ikke bare modige soldater som er i søkelyset. Her ser vi også sivile båter som gjør sitt. Dette er en del av historien som ikke er fortalt i like stor grad som selve slaget.

Det er slike historier Anette Homlong Søreide ønsker seg.

– Det er utallige filmer om heltehistorier fra store slag i Vest-Europa, men det var faktisk en verdenskrig. Mye blir også fortalt fra menns perspektiv, men det er også mange historier fra kvinner og barn.

Hun ønsker seg også filmer om mindre heltemodige sider ved krigen. For eksempel historier om nordmenn som samarbeidet med tyskerne og slag i de norske nordområdene.

– Heltemot er jo mest populært, men også mindre realistisk. Sannheten er at det var flere gråsoner enn vi liker å innrømme. Heltene var i mindretall.

«Battle of Britain» er en naturlig oppfølger

Øystein Sørensen mener også at det er nok av historier fra andre verdenskrig som fortsatt kan fortelles. Han trekker frem slaget om Storbritannia, der det tyske luftvåpenet, eller Luftwaffe, prøvde å britiske byer sønder og sammen, mens britene forsøkte å stanse angrepene.

Det mener Sørensen vil være en naturlig «oppfølger» til Dunkirk. Han ligger også an til å få oppfylt det ønsket. Ridley Scott er ifølge The Guardian allerede i gang med prosjektet.

– Det var verdenshistoriens første store luftkrig, for å si det sånn. Det kunne blitt en bra film med dagens teknologi, sier Sørensen.

Han trekker også frem historiene fra østfronten, som ikke bare handler om slaget ved Stalingrad.

– Jeg kunne tenke meg å se historien om hvordan tyskerne ble stanset utenfor Moskva i 1941. De stormet og erobret enorme landområder, og siktet på å invadere Moskva og Leningrad før jul. Det så også ut til at de skulle klare det, men de ble stanset rett utenfor Moskva av en kombinasjon av været og et effektivt sovjetisk motangrep.

At også det blir en film, er ikke usannsynlig. Filmer om andre verdenskrig har vist seg å fungere godt tidligere. «Dunkirk» er allerede hyllet av kritikere verden over, og som et eksempel ble «Saving Private Ryan» fra 1998 belønnet med fem Oscarstatuetter og over 481 millioner dollar i inntekter.