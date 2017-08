Satirisk lettvekter om abort

Lotta Elstad

Jeg nekter å tenke (roman)

Flamme forlag

Man skulle ikke tro det var mulig å skrive en morsom roman om reservasjonsretten og abortnemnda, men Lotta Elstad klarer det. Jeg nekter å tenke er en satirisk kommentar til abortdebatten slik den utspilte seg våren 2014, da Regjeringen Solberg møtte massiv motstand mot forslaget om å tillate leger å reservere seg mot å henvise til abort.

Obligatorisk tenkepause

I virkeligheten måtte Regjeringen kapitulere. I Elstads fiktive univers er det likevel innført en regel som ligner et forslag Kristelig Folkeparti kom med i fjor, nemlig at kvinner skal ha en obligatorisk tenkepause før en eventuell abort.

Romanens gravide heltinne og forteller – Hedda Møller – er ikke interessert i å tenke seg om. Hun tropper opp på legekontoret og forventer kort prosess. Men «kort prosess ble forhandlet bort i fjor», som det heter.

Flamme forlag

Hedda opplever den unge legen som en ufordragelig nymoralist som påfører henne et unødvendig problem. For Hedda har egentlig bestemt seg.

Frekk og herlig heltinne

Er hun et offer? En kyniker?

Abortsøkende kvinner blir ofte plassert i første kategori, i hvert fall i litteraturen. Eksempelvis er abort en feministisk kampsak i klassikeren Av måneskinn gror det ingenting, skrevet av Torborg Nederaas i 1947.

Lotta Elstad har også en feministisk agenda. Men i stedet for å gjøre kvinnen til den svake part, gjør hun henne til en egenrådig, frekk og herlig type. Hedda er smart, men ute å kjøre i både kjærligheten og på arbeidsmarkedet. I sin oppjagede, indre monolog er hun klar til å parere hva som helst, for eksempel antydninger om at hun er en av de «flinke pikene»:

«Faen heller, bare fordi jeg gikk i hæler, hadde en holdning som en ballerina, stramt bekken, lang hals, skulle jeg stemples av nek som hadde forlest seg på amatørpsykologi.»

Tidsriktig slang

Det er forfatterens muntlige og munnrappe stil som gjør dette til god underholdning.

Hedda har et vokabular fullt av tidsriktig slang (hooke, tight, rippe, flaky), samtidig som hun forakter tidsriktig slang. Hun forakter sosiale medier, samtidig som hun er avhengig («det var ikke meningen at jeg skulle trykke på det lille hjertet oppe i høyre hjørnet på telefonen. Jeg kom borti displayet»).

Hvem er faren?

Plottet er enkelt, men har en tydelig spenningskurve. Det store spørsmålet er om tenkepausen vil få Hedda til å skifte mening. Kan tiden jobbe for fosteret?

Tenkepausen blir i til en ellevill midtseksjon i romanen, der hovedpersonen, av grunner jeg ikke skal røpe her, ender opp i en skabbete bobil sammen med en fiksertype som kanskje, kanskje ikke, er far til det unnfangede barnet. Eller «saken», som Hedda kaller fosteret.

Fosteret som sidekick

I likhet med hovedpersonen virker Lotta Elstad lite interessert i en dyptloddende abortdebatt. Sjangeren er dramakomedie, metoden er overdrivelse.

Kanskje uten at forfatteren erkjenner det selv, vokser likevel fosteret til en karakter som kaller på leserens sympati. Fosteret blir en slags imaginær sidekick i den turbulente tiden. Elstad lar det leve så lenge at leseren kommer til å nære et håp om at Hedda skal ombestemme seg. Når hun til slutt gjør kort prosess ved hjelp av en kjerringrådpreget kur, føles det derfor som om romanen klapper sammen.

Elstad får riktignok demonstrert sitt politiske poeng: Om man tukler med rettighetene, er veien til strikkepinnene kort. Både litterært og eksistensielt ville denne dramakomedien hatt større sprengkraft om forfatteren våget seg inn i det ukjente.