Forsker: – Oppsiktsvekkende at mediene nå gransker hverandres arbeid

– Det representerer definitivt noe helt nytt, at mediene ikke bare kritiserer hverandre i kommentarer og dekker ulike sider av en sak, men også benytter gravejournalistikkens metoder for å avsløre hverandres kilder, sier Kjersti Thorbjørnsrud ved Institutt for samfunnsforskning.

Sist uke avslørte TV 2 at kvinnen som danset med Trond Giske på Bar Vulkan, ikke kjente seg igjen i VGs fremstilling av hendelsen. Allerede samme kveld som VG publiserte sin sak, hadde NRK en sak som også fortalte en annen historie enn VG.