Krever større andel norsk musikk i strømmetjenestene

I desember kom beskjeden om at verdens ledende strømmetjeneste for musikk, svenske Spotify, brått la ned sitt norgeskontor. Tilbake sto en overrasket norsk musikkbransje som siden har prøvd å få svar fra Spotify-ledelsen om hvorfor og hva nå.

– Vi ser på Spotify som en samarbeidspartner som trenger nærhet til det norske markedet for å ha forståelse av hva som skjer her. Å dra ut pluggen på den måten, opplevde vi som nokså sjokkerende, sier styreleder Larry Bringsjord i FONO, interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper.