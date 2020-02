Ukens kulturtips: Voldelig narkohandel, en klassisk rockeperle og jakten på lykke

«Björn Ulvaeus’ og Benny Andersons Chess er legendarisk i seg selv. Knapt noe sted i landet har unngått en konsertversjon av den musikalske sjakkintrigen, men for første gang presenteres den i en profesjonell, fullscenisk, norsk versjon. Urpremieren i London i 1986 var stilig og kjølig i svart-hvitt. Versjonen som nå presenteres i Folketeateret, er monumentalt fargerik og kjølig,», skriver vår teateranmelder Mona Levin. Hun gir oppsetningen terningkast 5 og mener at det er et monument over 35 års musikalhistorie.

«ZeroZeroZero er basert på en bok av Roberto Saviano, forfatteren som måtte gå i dekning etter han skrev boken Gomorra om den italienske mafiaen. I likhet med Gomorra, som ble til film og en knallsterk dramaserie, bruker ZeroZeroZero Savianos dokumentarstoff som grunnlag for fiksjon. Resultatet er meget bra, skriver vår serieanmelder Asbjørn Slettemark. Han mener serien forteller en glimrende historie om volden som følger med lasten.