Apocalypse Norway handler om en ung vennegjeng som befinner seg på hyttetur i skjærgården, idet en livstruende viruspandemi rammer.

Regissør Jakob Rørvik (39) legger ikke skjul på at han depper over at de fleste naturlige festivalarenaene har avlyst på grunn av koronautviklingen. Dermed kan han se langt etter kinovisning av en kortfilm som i høyeste grad har truffet tidsånden.