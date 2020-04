Det er travelt å være korpsleder på våren. Forberedelsene til viktige korpsdager som 1. og 17. mai tar mye tid. Kanskje enda viktigere er at våren også er tid for å sikre det økonomiske grunnlaget gjennom det neste året. Slik har det også vært for Marienlyst Skoles musikkorps. Førstkommende helg skulle de ha arrangert sitt årlige loppemarked. Nå er dette avlyst.