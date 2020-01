Hillary Clinton-dokumentar tok brå vending

– Jeg føler selv at jeg ofte er blitt misforstått. Det er blitt malt et bilde av meg i offentligheten som jeg ikke kjenner meg igjen i. I arbeidet med denne dokumentaren har jeg innsett at dette er noe jeg må jeg ta mye av ansvaret for selv. Jeg valgte som regel å ignorere all den negative omtalen. Isteden burde jeg kanskje ha tatt til motmæle.

Det sa Hillary Clinton da hun møtte pressen i Los Angeles under Television Critics Associations årlige vinterkongress i januar. Dokumentarserien Hillary har premiere under Sundance-festivalen 25. januar. Hun har selv meldt til ankomst til festivalen i Utah.