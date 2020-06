Det gamle Munchmuseet på Tøyen gjenåpnes 15. juni og presenterer et helt nytt utstillingsprogram med både malerier og fotografier.

Gaven Edvard Munch (1863–1944) testamenterte til Oslo by, består av drøyt 26.000 kunstverk. Nå kan besøkende for siste gang beskue et utvalg på Tøyen.