Etter Oscar-suksessen med Imitation Game i 2014 har Morten Tyldum beveget seg over i serieuniverset. Den norske regissøren har laget sterke episoder av Counterpart og Jack Ryan før han nå får boltre seg med det mørke thrillermaterialet i Defending Jacob.

Serien handler om statsadvokat Andy Barber, som opplever at sønnen Jacob blir tiltalt for drapet på skolekameraten Ben. Vi treffer Andy først etter rettssaken mot 14-åringen, hvor han blir grillet av den nye statsadvokaten Neil Logiudice. Vi skjønner at dette er etterspillet, men er i mørket om hvorfor Andy nå igjen sitter i vitneboksen.