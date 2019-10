PFU har frikjent VG i Tolga-saken: - De har ikke brutt god presseskikk

For et år siden publiserte VG saken «Tre brødre fra Tolga», som fikk et stort etterspill. I dag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage fra Tolga kommune, som mener VG har brutt god presseskikk.

– VG har ikke brutt god presseskikk, avsluttet utvalgets leder for anledningen, Anne Weider Aasen.

I Tolga-saken avslørte VGs journalister at de tre brødrene feilaktig var registrert som psykisk utviklingshemmede og ble satt under vergemål uten samtykke. Artiklene førte til at regjeringen iverksatte en offentlig gransking av kommunen. Konklusjonen ble at kommunen hadde fått syv millioner kroner for mye av staten som følge av feil bruk av diagnoser.

Tolga kommune mener imidlertid VG har brutt flere punkter i Vær varsom-plakaten, som er det etiske regelverket pressen har forpliktet seg til. Kritikken går på at Tolga kommune mener det etterlatte inntrykket av sakene er feil, blant annet fordi VG ikke ga dem tilstrekkelig mulighet til å imøtegå opplysninger.

Før saken ble behandlet, leste PFU opp forslaget til uttalelse som er utarbeidet på forhånd. Der ble det klart at PFU ikke kan se at VG hadde gjort feil i sin dekning.

– Utvalget konstaterer at påstandene på førstesiden er underbygget. Slik PFU ser det, har VG ikke gått lenger enn det er dekning for i artikkelen, ble det lest fra innstillingen.

Fakta: Dette er Pressens Faglige Utvalg (PFU) Klageordning som vurderer om mediene følger sine egne etiske retningslinjer. Etikken er formulert i en rekke punkter i Vær varsom-plakaten. Pressen skal være fri og uavhengig, derfor er selvdømmeordningen uavhengig av staten og har ikke noe med rettslige spørsmål å gjøre. Hvem som helst kan i utgangspunktet klage inn en sak til PFU, og det er også mulig å være anonym. Klagen behandles først av sekretariatet. Hvis det er åpenbart at mediet (avis, radio, TV-kanal eller nettsted) som klages inn ikke har brutt de etiske retningslinjene, kan saken løses med en «forenklet behandling». Hvis ikke, henter sekretariatet inn svar fra partene i saken og lager en innstilling, der de foreslår en uttalelse for PFU. I noen tilfeller blir partene enige gjennom denne prosessen, og saken ender i «minnelig løsning». Hvis man ikke kommer frem til en løsning, behandles saken på neste PFU-møte. PFU møtes månedlig, bortsett fra i sommerferien. Utvalget består av syv medlemmer – to journalister, to redaktører og tre som representerer allmennheten. Medlemmene velges for to år av gangen. Her er hele listen over PFUs medlemmer. PFU diskuterer innstillingen. Dersom utvalget mener den som er klaget inn har brutt god presseskikk, sender de ut en uttalelse som mediet må publisere godt synlig.

Fakta: Disse punktene i Vær varsom-plakaten er VG klaget inn for: 4.14 Samtidig imøtegåelse.

4.15 Tilsvar.

4.1. Saklighet og omtanke i innhold og presentasjon – med tanke på det inntrykket som skapes.

4.2. Klarhet i hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.4. Overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer skal ikke gå lenger enn det er dekning for i stoffet.

3.2. Å være kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Kilde: PFU

Brukte kommunen brødrene for å tjene penger?

«Det feilaktige inntrykket som ble skapt i media etter VGs oppslag, er at kommunen har satt diagnoser på brødrene og satt dem under vergemål for å tjene penger», skriver Tolga kommune i klagen.

Et sentralt poeng for Tolga kommune er at kommunen hverken stiller diagnoser eller setter folk under vergemål. Det er det henholdsvis legen og fylkeskommunen som gjør. Dermed avviser kommunen at brødrene er blitt brukt for at kommunen skal få mer penger av staten, noe de mener VGs artikler hinter til.

Under møtet var NRKs representant Stein Bjøntegård kritisk til VGs papiroppslag, der det sto: «Kommunen fant en måte å få mer penger på».

– Det er sannsynliggjort i saken at tittelen er riktig, men det er ikke noen dokumentasjon på at det var motivet, sa Bjøntegård.

Utvalget ble enige om å påpeke at tittelen kan ha indikert et motiv som ikke var dokumentert. Samtidig blir det pekt på at Tolga kommune utviste manglende vilje til å gi opplysninger, og dermed må være noe av ansvaret for inntrykket kommunen mener ble skapt.

Ble kontaktet gjentatte ganger. Mener likevel å ikke ha fått tilsvar.

VG har på sin side avvist at det er gjort noen presseetiske feil. Sjefredaktør Gard Steiro peker i sitt tilsvar på at en statlig granskning har besluttet at VG har avdekket grove feil.

Det kommer frem at rådmann i Tolga, Siv S. Sjøvold, fikk tilbud om intervju og tilsendt relevante spørsmål 45 dager før publisering.

Etter om lag tre uker fikk VG beskjed om at kommunen ikke kunne kommentere enkeltsaker. Senere fikk kommunen flere muligheter til å kommentere funnene i saken, uten at VG fikk svar.

Likevel mener Tolga kommune at VG ikke har gitt tilstrekkelig anledning til tilsvar, blant annet fordi kommunen ikke fikk lese hele artikkelen før publisering.

Tolga-saken har vunnet SKUP-diplom og Den store journalistprisen.