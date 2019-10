De siste årene har selvpublisering for alvor inntatt bokbransjen. Allerede i 2017 skapte selvpublisering store overskrifter internasjonalt da det ble kjent at én million bøker ble publisert i USA i 2017. Suksessboken Fifty Shades of Grey er ett eksempel på en internasjonal utgivelse som startet som selvpublisert ebok.

Her i Norge har Hege Storhaugs selvpubliserte Islam. Den 11. landeplage solgt for flere millioner.