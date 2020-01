– Jeg VET at jeg sier nei til mange menn fordi de har særskrivingsfeil.

Det er singel venninne (32) som uttaler seg, og det nikkes rundt bordet. I våre dager er skriftspråket hard valuta i sjekkeverdenen. Jo da, det er noen som finner hverandre på byen og i skogen, men det meste foregår i apper. Felles for disse er at man kan presentere seg gjennom et fotografi og en kort biografi.