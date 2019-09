«Forespørselen kom fra Tyskland. I høst er nemlig Norge hovedland på bokmessen i Frankfurt. I den anledning oppdaget man at det ikke finnes en litterær reiseguide for Oslo, ikke i begrepets egentlige forstand. I slike bøker, som er vanlige i andre land, ser man en by og dens historie gjennom forfattere og deres verker.

Etter litt overtalelse foreligger nå boken som på norsk heter Oslo. Et eventyr. Litterære vandringer. Jeg gikk opp samtlige ruter selv, basert på egne erfaringer og leseopplevelser. Også sitatene, fra Wergeland til Zeshan Shakar, er mine personlige valg. Oppgaven var ikke å skrive den endelige boken om forfatternes Oslo. Det kan fagfolk gjøre.