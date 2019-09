Det bekrefter både Domingo og New York Metropolitan Opera tirsdag.

– Jeg debuterte i New York-operaen som 27-åring og har sunget her i 51 fabelaktige år. Selv om jeg sterkt avviser anklagene mot meg og tar avstand fra klimaet der folk blir dømt uten en rettferdig prosess, mener jeg at min tilstedeværelse i produksjonen av «Macbeth» ville vært distraherende for mine hardtarbeidende kolleger, sier 78-åringen.