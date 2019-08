Bergensband trekker seg fra festival i protest mot Resett-skribent

(Bergens Tidende): Fra 29. til 31. august er det duket for åpning av Bergens nye kulturhus, Forum Scene på Danmarks plass. Under åpningsfestivalen skal artister som Emir, Kommode, Store P, Miss Tati og Fjorden Baby! spille.

Et annet navn som er booket til festivalen, er rockebandet Romskip. Søndag ga de imidlertid arrangøren beskjed om at de avlyser konserten. Grunnen til at de ikke vil spille, er at Dan Odfjell, som er tilknyttet det kontroversielle nettstedet Resett, er inne på eiersiden i nye Forum Scene.