I den nye Netflix-serien Hollywood forsøker serieskaperne å forestille seg hva som kunne ha skjedd om Hollywood hadde tatt et oppgjør med egen rasisme og fordommer allerede like etter annen verdenskrig.

Serien er typisk for filmindustriens tilnærming til egne synder. Det er enklere å se tilbake på hvor ille det var før, istedenfor å konfrontere vår egen tids mer smertefulle og kontroversielle spørsmål. Serien viser at filmkolonien alltid vært et barometer for de holdningene som finnes i det amerikanske samfunnet.