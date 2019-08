Du har kanskje hørt at katter lager spesielle lyder for å snakke med mennesker. Forskere tror vi om kort tid kan snakke med en rekke andre dyrearter, fra delfiner til præriehunder. Løsningen ligger i kunstig intelligens og algoritmer: Poenget er ikke å oversette dyrenes språk på samme måte som vi oversetter for eksempel hindu til norsk. Forskere verden over samler nå heller dyrelyder i store mengder, såkalt big data, for å kunne finne mønster i lydene.

– Vi får forespørsler fra folk som ønsker å bruke teknologien vår til å lese dikt for delfinene, sier datalingvist Jussi Karlgren.