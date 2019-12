Dette er årets ti beste utenlandske album

«Karrierehøydepunkt for Lana Del Rey. Med sin melankolske stemme og referansetunge tekster er hun ansiktet til en slags americana-romantisering med poplåter og ballader som vekker assosiasjoner til gamle Hollywood og glamour fra USA på 50-tallet.

Del Rey finner ikke opp seg selv på nytt her på sitt sjette album, men hun gjør rett og slett alt bare bedre, større og modigere. Her er hun på sitt beste som vokalist, og sammen med bedre produksjon og et mer voksent tekstunivers blir produktet ikke noe annet enn strålende.»