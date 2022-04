Velkjent – men ikke intenst nok

Artistens mange fans får sitt, selv om han var skarpere sist.

Ti dager i studio er blitt til Erlend Ropstads «Gleden og sorgen».

Uten å si noe vondt om bandet som vant rockeklassen under spellemannprisen sist fredag, føles det litt underlig at juryen ikke valgte Erlend Ropstads «Da himmelen brant var alle hunder stille». Det albumets rå og spissede rock om sår kjærlighet og hjerteskjærende politikk er et høydepunkt i hans karriere – og i moderne norsk rock.

Nøyaktig ett år senere følger Ropstad opp med «Gleden og sorgen», hans niende. Det låter litt annerledes, med noe mer synth i miksen, men mest av alt veldig kjent. Dessverre brenner ikke alle låtene like intenst som sist.

