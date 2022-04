Skeive har fått sin årlige feiring midt i hovedstaden. For noen tiår siden kunne de bli straffeforfulgt. Hva er det egentlig statsministeren beklaget onsdag? Kultur Homofili De ble ansett som skitne, syke og kriminelle. Dette er uretten som skeive nå får unnskyldning for.

Statsminister Jonas Gahr Støre beklaget at Norge ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Fordommene rammet menn hardest, forteller forsker.

I dag 21:00

– Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) onsdag. Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann. De måtte gjennom rettssaker, domfellelse og soning. I tillegg møtte de offentlig skam og fordømmelse.