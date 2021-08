Kunstner Per Fronth har produktplassering i kunstverkene sine. Nå har han solgt for nærmere 6 millioner på få dager.

– Jeg lar meg på ingen måte dirigere av andre, forsikrer kunstneren.

Kunstneren Per Fronth er aktuell med utstilling i Galleri Fineart i Oslo. Bedriften Siem Offshore har betalt for å få «være med» i det store bildet til høyre.

Billedkunstneren Per Fronth går motstrøms i kunstverden. Nå er han aktuell med en utstilling der han har produktplassering direkte i kunstverkene. Han har solgt for nærmere 6 millioner kroner allerede.

– Det har vært stor forhåndsinteresse for bildene. Det er et tegn på at vi er på vei ut av pandemien. Det er enormt livsbejaende, sier Fronth.