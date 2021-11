Dagens quiz torsdag 28. oktober

Hvilket band sto bak album som Rocket to Russia (1977), End of the Century (1980) og ¡Adios Amigos! (1995)?

Bildet er fra 1996 da bandet ble en del av Hollywood's Rockwalk.

1. Hvordan lyder eden som ble inngått etter grunnlovsforhandlingene på Eidsvoll i 1814?