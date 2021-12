Dataeksperter verden rundt kjemper for å tette gigantisk sikkerhetshull

En kritisk sårbarhet i et populært programvareverktøy kalles en av de største sikkerhetstruslene på flere år. Det jobbes på spreng for å løse problemet.

En gigantisk datasikkerhetsfeil er blitt oppdaget.

Nå nettopp

– Internett står i brann akkurat nå, sier Adam Myers i datasikkerhetsselskapet Crowdstrike. Sårbarheten, som er døpt «Log4Shell», rangeres til ti av ti på skalaen til Apache Software Foundation, som håndterer programvaren.

– Folk jobber på spreng for å fikse feilen, mens andre jobber for å utnytte den, sier Meyers. Han sier at datakriminelle allerede har utviklet og distribuert verktøy som kan utnytte sårbarheten.