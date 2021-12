Kultur Kunst Skal du lære deg ett nytt norsk kunstnavn i år, er det hennes

(NEW YORK) Aftenposten: Sandra Mujinga er i ferd med å gjøre kometkarriere i den internasjonale kunstverden. Men paneldebatter i Norge holder hun seg langt unna.

Maren Ørstavik Anmelder av klassisk musikk

55 minutter siden

Det summer av stemmer i den kritthvite foajeen på New Museum i New York. Et kobbel av kuratorer, rådgivere og fotografer venter på Kronprins Haakon, i byen på offisielt besøk.

På programmet står et av de hotteste norske kunstnavnene akkurat nå: Sandra Mujinga. Hun valgt ut til den prestisjetunge New Museum-triennalen, der 40 unge kunstnere fra hele verden lanseres for det nordamerikanske publikumet.