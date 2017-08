Slottsfjellfestivalen rammet av storbrann: – Ti års arbeid ble borte

Nå forteller Rød til NRK at utstyr de har skaffet seg gjennom 15 år har gått tapt i torsdagens brann i lagerbygningen på Kaldnes i Tønsberg.

Dette dreier seg blant annet om 200–300 sofaer de har samlet inn fra loppemarkeder og 30–40 paller med egenproduserte skilt.

– Det er ikke sponplatene som har verdi der, men de mange hundre timene som ligger i å lage det, sier han til NRK.

– Kan ikke kjøpes tilbake

Han forteller det var en vond opplevelse å se flammene herje den 2.000 kvadratmeter store bygningen. Brannen spredte seg også til en annen lagerhall.

– Det var grusomt å stå å se på at ting en har brukt ti år på å skaffe seg forsvant i løpet av en halvtime. Det er ikke sånt man bare kan kjøpe tilbake. Det er forferdelig trist.

Hva det vil ha å si for neste års festival er usikkert, men de er i god tro på at de skal få tak i det de trenger.

Studentboliger evakuert

Festivalsjefen er likevel glad for at ingen ble skadet. I nabobygningen var det 56 studentboliger. Disse ble evakuert og studentene fikk et annet sted å sove natt til fredag.

I bygget har det også Slottsfjellfestivalens nattklubbkonsept Kastellnatt blitt arrangert.

Ifølge Tønsberg Blad skal personer ha bodd i lagerbygningen, men det er ukjent om det har noen sammenheng med gårsdagens brann. I bygget er det tidligere blant annet funnet madrasser, matrester og brukerutstyr.

Fredag formiddag er det fortsatt noe etterslukningsarbeid på stedet.