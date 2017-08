Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Hvorfor vil dere redusere den statlige støtten til kulturen?

– Norsk kultur handler om mye mer enn statlige tilskuddsordninger, sier Himanshu Gulati, stortingskandidat for Frp fra Akershus, som har jobbet mye med kulturpolitikk.

– Det viktigste for Frp i kulturpolitikken er satsingen på frivilligheten og idrett for unge. Disse områdene ønsker vi å øke bevilgningen til. Det er flere støtteordninger det ikke er blitt stilt store krav til som vi mener bør få en kritisk gjennomgang.

– Hvilke?

– Programmet vårt spesifiserer ikke dette, men poenget er at ingen skal være passive mottakere av finansiell støtte. Statlig støtte må stimulere til kreativitet og en næringstankegang. For eksempel er det mange museer som er passive mottakere av statlig støtte, men som velger å holde stengt på søndager i turistsesongen.

Fakta: Dette er Frps viktigste saker i kulturpolitikken: Minst mulig politisk styring og statlig støtte i kulturlivet

Vil ha museer og kulturminnevern under ett departement

Liberalisere åndsverkloven

Fjerne tilskuddsordningen til trossamfunn

Styrke frivilligheten

Fra mottaker til bidragsyter

– Mister vi ikke bredden i kulturen dersom den gjøres avhengig av næringslivet?

– Frp er ikke for å fjerne tilskuddsordninger fra kulturbudsjettet, men vi må tørre å tenke nytt og kreativt. Ingen skal ha automatisk rett på statlige midler uten at de legger inn en innsats i å få flere besøkende og være nytenkende. Det er mange gode formål i kultursektoren, men også her må de ulike aktørene jobbe på nye måter for å hevde seg i konkurransen med andre.

Olav Hasselknippe

– Kulturinstitusjoner er én ting, men hva med de enkelte kunstnerne, hva skal de leve av?

– Vi vil utarbeide en ny åndsverklov og dermed sikre kunstnere og utøvere muligheten til å leve av egen virksomhet. Dette utfordres i økende grad av den digitale verden vi lever i, hvor det er lett å kopiere folks skaperverk uten at kunstnerne får sin rettmessige betaling.

Viktig med private sponsorer

– Blir ikke støtten til norsk kulturliv skjevt fordelt dersom private aktører skal styre pengene etter egne interesser?

– Frp ønsker avstand mellom politikere og kulturlivet, og vil isteden la publikum vurderer hva som er god og dårlig kultur. Grieg, Munch og Kygo for eksempel er store fordi folk har satt pris på det de har gjort, ikke fordi byråkrater har sett på det som god kultur. Private sponsorer er og har tidligere vært viktige sponsorer til kulturlivet, vi trenger dem. Mange norske kunstnere har nytt godt av at vi har et raust næringsliv som setter pris på norsk kultur.

– Dere vil styrke bibliotekenes kjerneordning, men kutte ut det som konkurrerer med privat næringsliv, som utlån av dataspill, cd og dvd. Er du ikke enig i at det gir et dårligere kulturtilbud, særlig for unge?

– Bibliotekene er viktige møteplasser i det norske samfunn. Vi ønsker et større fokus på bibliotekenes tradisjonelle rolle, og mindre fokus på det som er lett tilgjengelig andre steder. Bibliotekenes primære oppgave skal ikke være å konkurrere med Itunes og Netflix, men tilby litteratur og være en møteplass.

Frps kulturpolitiske talsperson, Ib Thompson, ville ikke stille til intervju.

