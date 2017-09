Tove Nilsen

Himmelske tilstander

Forlaget Oktober

Det er noe spesielt med nordmenn og Hellas. I motsetning til andre europeere, som lot seg skremme da den økonomiske krisen slo inn for fullt, har solsultne norske turister vært lojale mot landet. «Europa svikter Hellas – men for nordmenn er landet på ferietoppen», lød en overskrift i VG sommeren 2015.

Når det handler om død og dyp menneskelig lidelse, skygger likevel også vi unna. Da jeg denne sommeren var to uker på «min» øy Chios, som ligger en snau times båtreise unna Tyrkia og er sterkt preget av flyktningstrømmen derfra, hørte jeg ikke en eneste norsk stemme. Isteden kunne jeg se rester av gummibåter og redningsvester langs kysten.

Æresborger på Kreta

For Tove Nilsen er det Kreta som trekker. Ingen norsk forfatter har gjort mer for Hellas’ største øy enn henne. I reisebøker som Kreta-døgn (2003), som har et samlet opplag på 60 000 eksemplarer, og Øyer i hjertet (2011) skriver hun sanselig og entusiastisk om landsbyer og folk hun føler sterk nærhet til. I 2012 ble hun utnevnt til æresborger av Chania, regionen som dekker den vestlige delen av øya.

Årets Kreta-bok, romanen Himmelske tilstander, er langt mørkere i tonen enn de tidligere utgivelsene. Heller ikke Kreta er upåvirket av krisene som har rammet landet så hardt. Den navnløse jeg-fortelleren, som deler mye av Nilsens biografi, har også lidd tap. Faren er nylig død og et langvarig forhold er forbi. Og da hun igjen kommer til øya og møter sin gamle venn Manolis, er det åpenbart at han er alvorlig syk.

Skurr i ørene

Livets forgjengelighet er med andre ord dypt innskrevet i denne romanen. Samtidig handler den om ny kjærlighet, om begynnelser og livgivende skapertrang. Det er et sympatisk prosjekt; likevel er det noe som skurrer.

Mot slutten av boken forklarer fortelleren for Manolis at «[…] en fortelling først løsner når den har fått riktig form». I Himmelske tilstander er romankonstruksjonen mildt sagt løs. Det gir lite fremdrift og retning til teksten. Isteden dyrker forfatteren en assosiativ stil som springer fra det ene til det andre, og lar relevante betraktninger stå side om side med temmelig alminnelig småprat.

Flere av de mange essayistiske passasjene holder riktignok høyt nivå. Fortolkning av Hemingways novelle «Katt i regnvær» er eksempelvis lysende lesning.

Tam tenkning

Kanskje er det slik at den slappe formen genererer slapp tenkning. Enten Nilsen skriver om fortid eller nåtid, Norge eller Hellas ligger det et politisk korrekt tankegods i bunnen. Litterært sett er det lite produktivt, det er snarere oppskriften på en tam tekst.

Som en god representant for den kulturelle venstresiden, er fortelleren full av dårlig samvittighet overfor rumeneren som hver dag står utenfor butikken hvor hun handler. På sykehjemmet der faren er innlagt, heter de ansatte tidsriktig nok for eksempel Anwar eller Nippaporn. Absolutt alle blir betraktet med et inkluderende og velvillig blikk.

«Det var et faktum jeg observerte fra stolen ved siden av sykesenga, hvor lett det kan være både å gi og å motta hjelp, uavhengig av hvor på kartet man kommer fra.»

SV-velgeren i meg kan nok bifalle, romanleseren gjør det ikke. Hun vil ha mer friksjon og færre lettvintheter. Isteden tilbyr Himmelske tilstander stadig nye doser av den samme velviljen.