Jan Erik Mikalsen: Klaverkonsert Just for you - En klaverkonsert som utforsker dårlig smak

Hvis vi kan snakke om stjerneskudd innen orkesterkomponering, så må Jan Erik Mikalsen (f. 1979) være blant de fremste av sorten i Norge.

Det er ingen liten bragd. Det er krevende nok å etablere seg som komponist i det hele tatt, og ekstra krevende å etablere seg som orkesterkomponist. Orkesteret er et svindyrt instrument, med flere titalls musikere. Og å komponere orkestermusikk er en svindyr prosess: Ett minutts musikk for fullt orkester tar mye lenger tid å skrive enn ett minutts musikk for et lite ensemble med bare en håndfull stemmer.

Dermed er det lenger mellom bestillingene, og gjerne vanskeligere å få ting spilt flere ganger.

Men siden gjennombruddsstykket Songr for orkester (2014), som vant pris under det prestisjetunge International Rostrum of Composers året etter, har Mikalsen etablert seg blant våre mest interessante orkesterkomponister. Under Oslo Kulturnatt, som en del av Ultima og Komponistforeningens 100-årsjubileumm fremførte orkesteret Mikalsens siste stikk, klaverkonserten Just for you, med Ellen Ugelvik som solist.

Fakta: Jan Erik Mikalsen: Klaverkonsert Just for you Verdenspremiere 15. september på Sentralen Oslo-Filharmonien, Ellen Ugelvik (klaver), Lars Erik Ter Jung (dir.) En del av Komponistforeningens 100-årsjubileum, Ultimafestivalen og Oslo Kulturnatt.

Inspirert av Liberace

Andreas Turau

Der hvor både Songr og Saan i stor grad er naturmeditasjoner, med store, åpne klanger og bølger av lyd som skyller over lytteren, har Just for you et langt mer menneskelig utgangspunkt. Ifølge komponisten selv har Mikalsen latt seg inspirere av en av 1900-tallets store showmenn, Liberace, som gikk fra å være en seriøs, klassisk pianist til å bli en glamorøs entertainer. Det halvtimeslange verket utforsker forholdet mellom god og dårlig smak, stygge og vakre klanger, show og innhold.

Det går ikke lang tid før hele orkesteret er i sving, i store, tykke sveip og støt, sammen med, og noen ganger mot pianisten. Mikalsen bruker lyden av Liberace i klaveret, fra prøvende, barnslige toner til svære, virtuose og dundrende klanger, og bryter dem opp med tilskitnede akkorder i orkesteret.

Skuffelse og massive klanger

Det er risikabelt å bruke Liberaces musikk som utgangspunkt.

Som lytter er det utrolig vanskelig ikke å la seg gripe av de folkelige og iørefallende partiene der Mikalsen setter Liberace i forgrunnen. Når de romantiske melodiene og lettfattelige klangene forsvinner, er det lett å kjenne på en aldri så liten skuffelse. Samtidig kan det være en del av Mikalsens prosjekt – å få oss til å kjenne på våre egne preferanser, både de innlærte og de umiddelbare.

Stykket er også krevende å lytte til fordi det er så massivt. Ofte er det mange musikere som spiller forskjellige ting samtidig, og lydbildet blir gjennomgående intenst og kraftig. Mikalsen utnytter orkesterets kraft i de sterkeste partiene, og legger inn mange store utbrudd. Men den andre enden av skalaen – stillhet, innadvendthet og mykhet – lar han være i fred. Resultatet er at det er vanskelig å få grep om de større dramatiske linjene.

Det er synd, for det er nettopp det som er en av de fineste kvalitetene i Mikalsens musikk. Mikalsens nylig utgitte plate med innspillinger av orkesterstykkene Songr, Saan og Parts II, viser at dette er en komponist som kan dramatisere, og få lytteren til å stadig spisse ørene og undres «Hva skjer nå?».

På tross av iherdig innsats av Ugelvik og orkesteret, under ledelse av Lars Erik Ter Jung, har ikke klaverkonserten helt denne poetiske appellen.